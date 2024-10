Vitória do Grêmio não significou o fim do drama no Brasileirão

O Grêmio não fez mais do que a obrigação ao derrotar o lanterna Atletico-GO na Arena, na tarde do sábado (26). Não podia perder pontos. Pelo menos, a vitória trouxe um alívio imediato na tabela. Mas ainda há um longo caminho para percorrer até a salvação final. Os próximos dois jogos serão fora de casa. Primeiro, o Fluminense, adversário direto na briga contra o Z-4. O outro, o Palmeiras, que luta pelo título. Dureza.



Mesmo contra um adversário que será rebaixado no Brasileirão, o Tricolor teve grandes dificuldades de mostrar bom futebol. Não há uma estrutura de time. A defesa vaza. O meio-campo marca mal. E o ataque sempre tem que trabalhar mais, porque o time sofre muitos gols. Aliás, é uma rotina na temporada jogar pouco futebol.