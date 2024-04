Sem Aránguiz, Alan Patrick e Enner Valencia, Eduardo Coudet pode ter encontrado uma formatação interessante do Inter. Tirando o Gre-Nal e tudo aquilo o que ele significa, a partida contra o Palmeiras na Arena Barueri, nesta quarta-feira (17), será o maior desafio colorado até agora na temporada.



Será importante ter uma solidez defensiva. Rechear o meio-campo com Fernando, Thiago Maia e Bruno Henrique. Há ainda Bruno Gomes como opção. Mauricio pode ser o quarto elemento em um setor do time que permite variações.