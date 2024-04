Edenilson pode ser a principal novidade do Grêmio para encarar o Bahia em Salvador. Depois do resultado positivo na Argentina contra o Estudiantes pela Libertadores, a tendência é que Renato Portaluppi preserve alguns jogadores mais desgastados. Não dá para esquecer que na terça-feira (30) tem os primeiros 90 minutos do confronto com o Operário, em Ponta Grossa-PR, pela Copa do Brasil.