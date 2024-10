Os novos desafios de Roger no Inter

Roger venceu com sobras a primeira etapa do seu trabalho no Inter. E era a mais espinhosa. Havia recebido um time sem confiança e sem alguns dos principais nomes, lesionados. Em paralelo a essa recuperação teve de implantar suas ideias de jogo. Embora elas partam da mesma plataforma usada por Coudet, havia conceitos distintos. Os oito jogos sem perder, com seis vitórias e dois empates, mostram que o trabalho decolou. Porém, a escalada rápida na tabela neste setembro trouxe um novo desafio.