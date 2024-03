Léo Jardim poderia ser hoje o goleiro titular do Grêmio. Porém, é mais um daqueles casos de avaliação equivocada e escolhas duvidosas comuns nos clubes com relação aos jogadores da base. Léo acaba de ser convocado por Dorival Júnior para a Seleção Brasileira. Ocupará o lugar de Ederson, lesionado no último fim de semana, horas antes de ele fechar o gol do Vasco e fazer 16 (!) defesas contra o Nova Iguaçu.