Uma aventura em 1921: Florianópolis a Porto Alegre de carro

Em Dodge, dupla viajou entre Montevidéu e Porto Alegre em 1921. Reprodução / Revista Máscara

A viagem entre Porto Alegre e Florianópolis era demorada e cheia de dificuldades nas primeiras décadas do século 20. Sem estradas no litoral, os carros trafegavam na beira da praia. Em 1921, o empresário Ângelo La Porta percorreu com um Ford o trecho entre as capitais catarinense e gaúcha.

O jornal A Federação descreveu em detalhes o roteiro que começou às 21h de 12 de dezembro, uma segunda-feira. Saindo de Florianópolis, o primeiro trecho foi percorrido em um navio a vapor. Na terça-feira, em Laguna, desembarcou com o carro. Em uma balsa, seguiu até a praia ao sul do Farol de Santa Marta.

No início da tarde, começou o trajeto de carro pela areia da praia. O viajante precisou esperar a maré baixar. Em balsas, formadas por canoas, atravessou os rios no caminho. Na barra do Rio Araranguá, sem o serviço devido ao forte vento, precisou pernoitar.

Na quarta-feira, às 5h45, o empresário partiu rumo ao Rio Grande do Sul. Chegou a Torres de manhã. Pela praia, continuou até Tramandaí. As "areias altas" dificultaram a viagem entre as duas praias gaúchas, mas venceu o trecho em menos de duas horas.

Depois da refeição em Tramandaí, às 16h, La Porta partiu rumo a Porto Alegre, passando por Osório, Santo Antônio da Patrulha e Gravataí. Chegou à capital gaúcha por volta da meia-noite, 51 horas depois da partida de Florianópolis.

O motorista transportou latas de gasolina para abastecimento. O jornal relatou que, "apesar da longa viagem feita, o automóvel chegou em ótimas condições". Não foi publicada foto do carro de La Porta.

Montevidéu - Porto Alegre

Em função das dificuldades, as longas viagens de automóveis eram noticiadas na época. A Revista Máscara descreveu, também em 1921, o "raid automobilístico" de José Figueras e Agostin Conti em um Dodge. Em 53 horas, viajaram de Montevidéu a Porto Alegre.