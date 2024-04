É curioso como nós, gaúchos, ainda conhecemos pouco a riqueza gastronômica do nosso próprio chão. Na noite da última sexta-feira (26), em Porto Alegre, tive a oportunidade de provar ingredientes únicos (alguns ainda desconhecidos para mim) vindos da Costa Doce, no extremo sul do Estado - formada por 20 municípios banhados pela laguna dos Patos, pelo Guaíba e pelas lagoas Mirim e Mangueira.