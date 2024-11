Mesmo com matanças em outubro, número de homicídios continua em queda

Os dois últimos meses foram marcados por matanças no Rio Grande do Sul. Pelo menos quatro episódios ocorreram em setembro: quatro pessoas assassinadas em Rolante, outras três pessoas mortas em Alvorada, quatro mortos em Santa Rosa e mais quatro em Arroio dos Ratos. Já em outubro, um ataque a tiros perpetrado por um único homem deixou cinco mortos em Novo Hamburgo e ocorreram pelo menos outros dois episódios de mortes de crianças e mães. Só que nem essa mortandade conseguiu derrubar os bons indicadores de homicídios alcançados no Estado ao longo do ano.