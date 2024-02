O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) deflagrou na manhã desta segunda-feira (22) a Operação In Vino Veritas ("no vinho mora a verdade", em latim). A intenção é verificar a regularidade dos contratos de trabalho e as condições de saúde e segurança dos trabalhadores envolvidos na safra da uva e produção de vinho na serra gaúcha. E evitar que se repitam episódios como o de fevereiro de 2023, quando 210 safristas (em sua maioria, baianos) foram resgatados de condições análogas à escravidão numa pousada em Bento Gonçalves. Alguns relataram que eram impedidos de sair por dívidas ilegalmente contraídas com os intermediários dos seus contratos. Outros disseram terem sido espancados ao reclamar das más condições do local de pernoite.