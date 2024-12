Fiscal gaúcha é indicada para posto de adido agrícola na Costa Rica; conheça a função

Priscila está entre as selecionadas para missão de quatro anos no Exterior.

Em entrevista ao Campo e Lavoura da Rádio Gaúcha , a médica veterinária e auditora fiscal federal agropecuária na superintendência do Ministério da Agricultura no Estado contou que a posição tem função estratégica junto às embaixadas do Brasil no Exterior. Ela vai assumir o posto na Costa Rica.

Além de buscar abertura e consolidação de mercados já existentes para as exportações do agro brasileiro, os adidos agrícolas atuam na promoção comercial de produtos e na cooperação técnica na área de agricultura .

A Costa Rica possui um comércio agrícola com potencial de expansão para o Brasil. Os mercados de carnes e de material genético estão entre as áreas de interesse para cooperação. Em 2023, foram exportados cerca de US$ 273 milhões para o país, enquanto as importações foram mais tímidas, em torno de US$ 34 milhões.