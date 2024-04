Disparado, o fator que mais movimenta o mercado imobiliário é a taxa de juro. O Banco Central vem reduzindo a Selic há meses, mas o corte ainda não chegou ao financiamento imobiliário. Assista acima o que o presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS), Claudio Teitelbaum, disse ao programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, e confira trechos abaixo.