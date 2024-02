É comum desde sempre políticos comemorarem suas derrotas como se vitórias fossem, um cacoete ampliado na era das mídias instantâneas, que magnificam a arrogância, a cegueira e a distância entre poder e sociedade. Ora um ás no Instagram pode cevar todas as ilusões do poder ocultando-se em máscara digital, como se vivêssemos em uma sociedade sem critérios para examinarmos e defendermos o interesse público. Mas onde não há diálogo, sempre vencem a ignorância e os conchavos áulicos. Assim gestou-se o mais recente capítulo de catástrofes no cais de Porto Alegre, o cartão postal da incompetência de nossos gestores públicos, degradado e com destino torpe. Quem não quer o cais remodelado e com livre acesso, integrado à vida da cidade? A resposta contém ironia e tragédia.