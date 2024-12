O atropelador que o Inter não pode perder para 2025

O colorado Wesley entrou na briga acirrada pela artilharia. O gol na derrota do Inter para o Flamengo foi o seu 11º, dois a menos do que Estevão e Alerrandro, do surpreendente Vitória. Por R$ 10,7 milhões, o Inter acertou com o Cruzeiro, em fevereiro, o repasse de 50% de seus direitos.