MC Jean Paul celebra 22 anos de carreira no palco do Bar Opinião

MC Jean Paul, conhecido como o "presidente" do funk gaúcho, comemora 22 anos de carreira nesta sexta-feira (1º), no tradicional Bar Opinião, em Porto Alegre. O evento, que contará com as participações de Novo Extima, Grupo do Bola, Bibiana Bolacell e Rafa Machado, resgata a essência agregadora do músico gaúcho ao misturar funk, pagode, sertanejo e reggae no palco.