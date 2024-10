Grupo RBS é indicado a três categorias em premiação nacional de TV

Três representantes do Grupo RBS estão entre os indicados ao prêmio Melhores do Ano do NaTelinha, site de TV do portal Uol. Cristina Ranzolin, âncora do Jornal do Almoço, da RBS TV, concorre na categoria Apresentadora Local; o telejornal RBS Notícias se destaca na divisão Melhor Programa Local, e Nelson Sirotsky, presidente do Conselho de Gestão e publisher do Grupo RBS, concorre na categoria Melhor Executivo.