Ao anunciar que será a mais nova integrante do Saia Justa, no GNT, Tati Machado passa de repórter de entretenimento a apresentadora da Globo, driblando os boatos de crise com a emissora — noticiados por alguns portais — e consolidando sua trajetória de sucesso por lá. A notícia foi divulgada por Ana Maria Braga no Mais Você desta quarta-feira (19). Tati será colega de Bela Gil e Rita Batista na próxima temporada do Saia.