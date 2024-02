Na tarde ensolarada desta sexta-feira (2), o gaúcho Vitor Kley abriu os trabalhos no Palco Planeta e se apresentou pela sétima vez no Planeta Atlântida. Durante nosso papo, o artista relembra a sua primeira performance na Saba, em 2012, ao lado do ídolo Armandinho e muito mais! Assista ao vídeo acima.