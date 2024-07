Amostras recolhidas de aves tiveram resultado negativo para doença de Newcastle neste sábado (20), em Anta Gorda, no Vale do Taquari. A análise foi feita em animais que estavam em raios de três e 10 quilômetros de distância de um aviário do município onde um foco da doença foi registrado na última semana. O vírus provocou o abate de cerca de 7 mil aves e o estabelecimento foi interditado.