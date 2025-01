Inmet alerta para onda de calor no RS, da Fronteira Oeste à Região Metropolitana

Alerta de calor é válido para as áreas marcadas em amarelo no mapa do Rio Grande do Sul. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

Entrou em vigor às 10h25min desta quarta-feira (22) um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) que aponta a passagem de uma onda de calor em diversas regiões do Rio Grande do Sul. A temperatura pode ficar até 5ºC acima da média em diversos municípios do Estado até o fim da tarde de quinta-feira (23).

O comunicado abrange a Fronteira Oeste, o Vale do Sinos, a Região Central, o Vale do Rio Pardo e parte da Região Metropolitana e do Noroeste. Apenas municípios do Litoral Norte e do sul do Estado não estão sob alerta.

Com grau de severidade amarelo — o menor da escala —, o alerta indica "perigo potencial" de temperatura acima da média em municípios como Santa Maria, Uruguaiana, Garibaldi, Novo Hamburgo, Ijuí e Santa Cruz do Sul. Conforme o Inmet, a condição pode representar "leve risco à saúde".