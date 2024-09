A obra que pretende encaminhar efluentes tratados de uma estação em Xangri-Lá até a bacia do Rio Tramandaí, no Litoral Norte, vem sendo criticada por grupos que apontam seus riscos ambientais. Na tarde desta quinta-feira (5), uma decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Tramandaí do TJRS suspendeu a construção até que a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) comprove que não há riscos ambientais envolvidos.