Após uma primeira quinzena de frio intenso, a segunda metade de julho será marcada por um veranico no Rio Grande do Sul. De acordo com a Climatempo, a temperatura pode ficar até 10°C acima da média para o período, trazendo a sensação de calor de volta ao território gaúcho. A elevação dos termômetros deve ocorrer de forma gradual, com um período mais quente a partir de sexta-feira (19).