Nesta sexta-feira (5), a chuva segue em algumas regiões e o frio retorna com força ao Rio Grande do Sul. Segundo um alerta do Inmet, a temperatura pode chegar a 5°C abaixo da média. O aviso destaca onda de frio para municípios como Uruguaiana, na Fronteira Oeste, em Bagé, na Campanha e em Rio Grande, no Sul.