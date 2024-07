O amanhecer deste sábado (20) foi marcado pela presença de névoa úmida em diferentes regiões do Rio Grande do Sul. Mas as previsões meteorológicas indicam que o sol deve aparecer ao longo da tarde, mesmo que entre muitas nuvens e por breves períodos. Essa nebulosidade impedirá que a temperatura se eleve de forma significativa — o domingo (21), contudo, será mais ensolarado e quente.