Este é o panorama do tempo para a cidade de São Paulo (SP) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará entre 14°C e 26°C, com destaque para a segunda-feira, dia 3/6, em que a temperatura máxima será de 25°C. Na terça-feira, dia 4/6, a temperatura máxima será de 22°C. Já na quarta-feira, dia 5/6, a temperatura máxima será de 22°C. Na quinta-feira, dia 6/6, a temperatura máxima será de 26°C. E na sexta-feira, dia 7/6, a temperatura máxima será de 24°C. Esteja preparado para aproveitar a semana com as devidas precauções.