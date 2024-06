Este artigo traz informações sobre o tempo na cidade de Salvador (BA) para a próxima semana. Durante os dias 3 a 7 de junho, que correspondem ao outono, a temperatura máxima variará entre 27°C e 30°C, enquanto a temperatura mínima variará entre 23°C e 25°C. Haverá sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado e chuva a qualquer hora, com exceção do dia 7, quando a chuva ocorrerá apenas pela manhã. O índice de UV estará extremamente alto durante toda a semana, variando entre 5,6 e 12. Esteja preparado para enfrentar o tempo úmido e proteja-se dos raios UV.