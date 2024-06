Este é o panorama do tempo para a cidade de Rio Grande (RS) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura máxima variará entre 14°C e 23°C, enquanto a temperatura mínima ficará entre 9°C e 17°C. Teremos dias com sol, muitas nuvens, períodos de céu nublado e chuvas em alguns momentos. O vento irá soprar em diferentes direções e com velocidades variadas. O índice UV será alto em todos os dias, e a umidade relativa do ar deixará o tempo bastante úmido. Esteja preparado para as mudanças no tempo e cuide da sua saúde.