Este é o panorama do tempo para a cidade de Rio Branco (AC) na próxima semana: a temperatura irá variar entre 18°C e 36°C, com céu claro e sem previsão de chuva. Na segunda-feira (3/6/2024), a temperatura máxima será de 31°C e a mínima de 20°C. Na terça-feira (4/6/2024), a temperatura máxima será de 31°C e a mínima de 21°C. Na quarta-feira (5/6/2024), a temperatura máxima será de 32°C e a mínima de 21°C. Na quinta-feira (6/6/2024), a temperatura máxima será de 36°C e a mínima de 23°C. Na sexta-feira (7/6/2024), a temperatura máxima será de 34°C e a mínima de 18°C. Fique atento às variações de temperatura e umidade, e proteja-se do sol durante todo o dia.