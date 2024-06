Este é o boletim do tempo para Natal (RN) nos próximos dias. Durante a próxima semana, teremos temperaturas variando entre 23°C e 30°C, com sensação térmica oscilando entre 25°C e 34°C. A probabilidade de chuva será de cerca de 50%, com um total de 40mm de chuva esperada. O vento irá soprar em direção ao Sudeste, com velocidade variando entre 11 km/h e 27 km/h. O índice UV será alto, indicando níveis elevados de radiação UV. Esteja preparado para enfrentar dias com sol e muitas nuvens, com possibilidade de chuva rápida a qualquer hora.