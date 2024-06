Este é o panorama do tempo para a cidade de Aracaju (SE) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará entre 23°C e 29°C, com destaque para o dia 3/6/2024, quando a temperatura máxima será de 29°C e a mínima será de 24°C. Já no dia 4/6/2024, a temperatura máxima será de 28°C e a mínima será de 24°C. No dia 5/6/2024, a temperatura máxima será de 28°C e a mínima será de 24°C. No dia 6/6/2024, a temperatura máxima será de 27°C e a mínima será de 23°C. E no dia 7/6/2024, a temperatura máxima será de 27°C e a mínima será de 24°C. Fique por dentro das condições do tempo e se prepare para os dias quentes e úmidos em Aracaju (SE).