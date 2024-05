Até as 10h desta quarta-feira (22), todos os municípios gaúchos que fazem fronteira com o Uruguai estão sob alerta de tempestade, com chuva intensa e vento de até 60 km/h. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), emitiu um alerta amarelo para toda a região, que teve início às 18h desta terça-feira (21).