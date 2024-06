O fim de semana será marcado pelo aumento da temperatura no Rio Grande do Sul. No sábado (1°), o sol predomina em todo o Estado. Há variação de nebulosidade em várias localidades, porém, não chove. O ar de origem polar começa, aos poucos, a enfraquecer e a temperatura tem singelo aumento. No domingo (2), uma nova frente fria avança pela costa do RS, provocando chuva isolada e de fraca intensidade em algumas áreas.