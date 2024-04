A sexta-feira (12) será marcada pela continuidade do tempo instável no Rio Grande do Sul, algo que ocorre devido a uma combinação de sistemas meteorológicos. Assim, o dia será de muita nebulosidade em todo o território gaúcho. Na Região Metropolitana, na Serra, nos Vales, na Região Central e na Fronteira Oeste, tempo nublado, com alerta para temporais. No Norte e nas Missões, chove, com poucas aberturas de sol. Por fim, no Sul e na Campanha, garoa ao longo do dia.