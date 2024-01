O tempo chuvoso deve prevalecer, nesta segunda-feira (29), em diversas regiões do Rio Grande do Sul. Conforme a Climatempo, a precipitação será mais frequente e volumosa na Serra, em todo o litoral do Estado e na Região Metropolitana, onde os efeitos da tempestade de 16 de janeiro ainda são percebidos pelo ambiente das cidades. Contudo, nesta ocasião, não há alertas para eventos de grande intensidade.