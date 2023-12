O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três novos alertas laranjas nesta segunda-feira (25). Dois deles atentam para risco de tempestades em boa parte do Estado, válidos até 18h e 21h, e outro sobre perigo de ventos nas regiões litorâneas até as 23h59min. Ainda, dois alertas amarelos chamam atenção para potencial risco de vendavais nas regiões central e noroeste do Rio Grande do Sul, totalizando cinco.