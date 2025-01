Do Morro das Furnas, em Torres, no Litoral Norte, o fotógrafo Gabriel Zaparolli faz registros astronômicos. Em outubro, a Nasa publicou uma de suas fotos como destaque em seu site. Zero Hora acompanhou uma noite de "caça". A missão de Zaparolli era registrar o cometa C/2024 G3 (ATLAS), distante 170 milhões de quilômetros do ponto de observação.