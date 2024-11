TENTATIVA DE GOLPE: "Lula sabia que iria acontecer o ato", diz deputado

O indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outras 36 pessoas, confirmado na tarde desta quinta-feira (21) pela Polícia Federal, significa que as autoridades policiais encontraram indícios suficientes de autoria e de materialidade de diferentes crimes. Mas o caminho até uma eventual prisão envolve outras etapas que podem levar à condenação ou absolvição dos envolvidos, a acordos ou ao arquivamento do processo. Um dos próximos passos, a partir de agora, é o envio do relatório da PF à Procuradoria-Geral da República (PGR) para análise.