Depois do jogo contra o São Paulo, na tarde deste domingo (1º), o técnico Renato Portaluppi proibiu os jogadores de falarem com a imprensa na zona mista da Arena. Apenas o capitão Geromel deu entrevista, ainda na saída do gramado, e o goleiro Marchesín, antes de o treinador passar pelo local e retirar os atletas.