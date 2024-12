Rodoviários de empresas que atendem a Região Metropolitana de Porto Alegre fazem paralisação na manhã desta segunda-feira (16). Com a paralisação, moradores de cidades como Viamão, Alvorada, Cachoeirinha, Eldorado do Sul, Canoas, Gravataí e Guaíba enfrentam dificuldades para se deslocar. A paralisação também causou filas no catamarã, em Guaíba, alternativa para chegar em Porto Alegre.