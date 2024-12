PRISÃO BRAGA NETTO: quando será julgamento de general, Bolsonaro e indiciados | Conversas Cruzadas

A Policia Federal (PF) prendeu neste sábado (14) o general Walter Braga Netto, ex-candidato a vice-presidente de Jair Bolsonaro na chapa de 2022. De acordo com a corporação, a prisão tem por objetivo "evitar a reiteração das ações ilícitas". Braga Netto é alvo do inquérito do suposto golpe de Estado que tinha o objetivo de impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A PF realiza buscas na casa do general.