A polícia prendeu o suspeito de ter efetuado o disparo que matou a jovem Camilla Lopes Fruck, 25 anos, vítima de bala perdida. O jovem, de 19 anos, foi preso após investigação da 4ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em ação conjunta com a BM. O autor do disparo foi preso no município de Butiá, na Região Carbonífera, onde estava escondido na casa de parentes. O preso, segundo a polícia, atuava como segurança para a facção criminosa.