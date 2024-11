Plano de matar Lula: o que o filme Ainda Estou Aqui tem a ver com o episódio?

A Polícia Federal (PF) prendeu cinco pessoas na Operação Contragolpe, por supostamente planejarem um golpe de Estado para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e "restringir o livre exercício do Poder Judiciário". A Operação Contragolpe revelou um plano detalhado denominado "Punhal Verde e Amarelo", que tinha como objetivo a execução do então presidente eleito, Lula, e do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), com data prevista para 15 de dezembro de 2022. O plano também mencionava a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que vinha sendo monitorado constantemente, caso a ação golpista fosse bem-sucedida. O Conversas Cruzadas desta terça-feira (19), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe ao vivo o doutor em Sociologia pela UFRGS e professor titular da Escola de Direito da PUCRS, Rodrigo Ghiringhelli de Azevedo, e o doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná e professor no Programa de Pós-graduação em Ciências Criminais da PUCRS, José Carlos Moreira da Silva Filho, para debater se a democracia está em colapso.