Bianca Miranda Silva, 27 anos, foi atingida por fogos de artifício durante a comemoração do Réveillon em Navegantes, em Santa Catarina, na madrugada desta quarta-feira (1º). A técnica em enfermagem sofreu queimaduras no peito e na mão enquanto observava a queima de fogos, promovida pela prefeitura, ao lado do companheiro Victor de Assis Frasca, 31, educador físico, na sacada de um prédio em frente à praia.