Morre vítima de esfaqueamento em praça no centro de Bento Gonçalves

O homem que foi agredido com golpes de faca no centro de Bento Gonçalves não resistiu aos ferimentos e morreu na noite da quinta-feira (19). A informação foi confirmada pelo Hospital Tacchini. Rui das Merces Alcântara Fontes, 36 anos, chegou a ser internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas não resistiu aos ferimentos.

O caso de agressão que vitimou Fontes aconteceu por volta do meio-dia, na Praça Dr. Bartholomeu Tacchini, na área central de Bento Gonçalves, uma das regiões mais movimentadas da cidade. Pessoas que presenciaram a situação relatam que o caso começou quando o agressor urinava na parede de um prédio junto à praça. Uma mulher que estava com uma menina viu a cena e começou a discutir com o suspeito.