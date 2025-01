Limites da Liberdade de Expressão: pode defender a ditadura militar?

No evento de posse de Sebastião Melo para o segundo mandato, o prefeito de Porto Alegre defendeu que qualquer pessoa possa apoiar ditaduras sem ser processado, em nome da liberdade de expressão. O Conversas Cruzadas debateu se a defesa de ditaduras no Brasil é liberdade de expressão, com José Carlos Moreira da Silva Filho, doutor em Direito e vice-presidente da Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, e Wambert Gomes Di Lorenzo, doutor em Filosofia do Direito e mestre em Direito do Estado e Teoria do Direito pela UFRGS.