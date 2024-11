Janja xinga Elon Musk no G20: qual o papel da primeira dama?

O G20, também conhecido como Grupo dos Vinte, foi criado em 1999, como um fórum multilateral entre as 20 maiores economias do mundo. Atualmente, reúne 19 nações dos cinco continentes e também a União Europeia e a União Africana. A partir de 2008 as reuniões de cúpula passaram a contar com chefes de Estado e de governo, no formato mantido até hoje — como no evento que aconteceu no Rio de Janeiro no início da semana. A cada ano, um dos países-membros ocupa a presidência (em 2024, com o Brasil). Além de questões macroeconômicas, ao longo do tempo a agenda do G20 passou a incluir debates para a construção de soluções colaborativas para problemas globais, como saúde, agricultura, energia, meio ambiente, mudanças climáticas e combate à corrupção.