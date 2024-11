O repórter Geison Lisboa trouxe informações, no "Esportes ao Meio-Dia", sobre o ambiente do Inter nesta reta final de Campeonato Brasileiro. No momento, o clube é o terceiro colocado na tabela, com 65 pontos. O Colorado tem mais três jogos, podendo chegar a 74 pontos ao fim do Brasileirão. E aí, torcedor, ainda dá para sonhar com o título?