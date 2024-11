Nesta quarta-feira (20), o Grêmio pisa no gramado da Arena e enfrenta o Juventude em um dos confrontos mais importantes de seu ano. O Tricolor busca se afastar de vez da zona de rebaixamento e tem uma disputa direta pela parte de baixa na tabela. No “Sem Filtro”, a equipe do programa debateu quem deve vencer a partida e quais os rumos do Grêmio no campeonato.