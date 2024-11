A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (19), a Operação Contragolpe, para desarticular organização criminosa responsável por ter planejado um golpe de Estado para impedir a posse do governo legitimamente eleito nas Eleições de 2022 - Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin - e restringir o livre exercício do Poder Judiciário. Entre as cogitações do grupo estava enforcar o ministro Alexandre de Moraes (do Supremo Tribunal Federal) e envenenar Lula, além de assassinar o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB).