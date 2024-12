Desafios de pesquisadores na maior expedição à Antártica

A Expedição Internacional de Circum-Navegação Costeira Antártica, coordenada pelo pesquisador gaúcho Jefferson Cardia Simões, do Centro Polar e Climático da UFRGS, tem entre os principais objetivos o estudo dos impactos das mudanças climáticas nas geleiras antárticas. A jornada conta com a participação de 61 cientistas de seis países. O navio quebra-gelo Akademik Tryoshnikov, do Instituto de Pesquisa Ártica e Antártica, da Rússia, partiu do Porto de Rio Grande, em 22 de novembro, e tem previsão de duração de dois meses.