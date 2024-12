No "Sala de Redação", D'Alessandro falou sobre os jogadores da base do Inter que têm ganhado espaço no elenco profissional. "O clube não pode mudar a toda hora a nossa linha de trabalho. Nós temos que ter treinadores que usem a base do clube", defendeu o dirigente colorado. Concorda com o D'Ale, torcedor? Deixa tua opinião aqui nos comentários 👇